Covid-19: Brasil registra quarta menor média móvel de mortes do ano

Nesta quarta-feira, 25, o Brasil registrou a quarta menor média móvel de mortes em todo ano de 2021. O índice foi de 711,9 vítimas no cálculo feito no levantamento de VEJA – apenas os três primeiros dias do ano apresentaram números inferiores. Confira a situação do país, dos estados e das capitais no final da matéria.

O cálculo de médias móveis consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia. Os gráficos ao final da matéria mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas, nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal) e nas 27 capitais do país.

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 30.671 novos diagnósticos positivos e 903 novas vítimas da Covid-19. Ao todo, são 20.645.537 contaminados e 576.645 óbitos no território nacional durante toda a pandemia. A média móvel de casos foi de 26.805,7, a menor do ano.

Apesar das quedas nos índices nas últimas semanas, os infectologistas mostram preocupação sobre a situação da pandemia para o mês de setembro. Os especialistas avaliam que o avanço da variante delta a partir do estado do Rio de Janeiro pode resultar em uma alta nos casos e nas mortes por Covid-19 nas próximas semanas.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: