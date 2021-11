Covid-19: Brasil tem menos de 100 mortes pela 1ª vez desde abril de 2020

Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira, 1, apontam a eficácia da campanha de vacinação no combate à potência letal do coronavírus. O Brasil registrou menos de 100 mortes em 24 horas, pela primeira vez desde 12 de abril de 2020. Na ocasião, a pandemia ainda não tinha sequer completado um mês no país, que contabilizava o total de 1.225 vítimas fatais da doença – número 496 vezes menor que o saldo atual de óbitos.

Com 98 mortes provocadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas, a média móvel de óbitos atingida hoje – 302,6 – é a mais baixa desde 27 de abril de 2020, quando havia apenas um mês e 10 dias desde a primeira morte pelo vírus no Brasil.

Ainda de acordo com o levantamento feito por VEJA, o Brasil apresentou, nesta segunda-feira, 1, variação de -5,95% em comparação aos números registrados em 18 de outubro, há duas semanas. Assim, o índice de mortes completa uma semana em estabilidade, além de não registrar alta há mais de cinco semanas, na comparação com os 14 dias anteriores. A avaliação é feita por infectologistas, que fixam variação de 15% como ponto de inflexão para que se altere a tendência da pandemia.

Já a média móvel de casos de Covid-19 voltou à estabilidade depois de registrar uma alta ontem, 31. De acordo com os dados divulgados nesta segunda-feira, o Brasil apresentou média móvel de 11304,7 casos, com índice de 14,4% de variação em comparação aos números registrados há duas semanas.

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 3.838 novos diagnósticos positivos e 98 novos óbitos por Covid-19. Em toda a pandemia, são 21.814.693 contaminados pelo vírus e 607.922 vítimas fatais em todo o território nacional.

Os gráficos abaixo mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas, nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal) e nas 27 capitais do país.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: