Covid-19: Brasil registra menores médias de morte e casos em 100 dias

Os dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), neste sábado, 16, indicam 31 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com o levantamento feito por VEJA, o país atingiu, assim, média móvel de 102,6 vítimas fatais: o menor índice desde 6 de janeiro, há exatos 100 dias – quando a média móvel de óbitos provocados pelo vírus era de 93,9.

Com queda de 34,5% na comparação com duas semanas atrás, a curva de novos diagnósticos também atinge, neste sábado, o ponto mais baixo dos últimos 100 dias. Foram 2.775 novos casos registrados de ontem para hoje, computando 14.983,6 na média móvel. A última vez que o índice ficara abaixo de 15.000 havia sido na primeira semana de janeiro, antes da terceira onda pandêmica, provocada pela variante ômicron.

Na comparação com os dados computados há 14 dias, a curva de vítimas fatais caiu 46,6%. De acordo com a avaliação de infectologistas, a variação de 15% para menos, na comparação com 14 dias atrás, coloca a situação pandêmica em queda. Este é o 51º dia consecutivo em que a curva está em queda no Brasil, após intenso período em disparada no primeiro trimestre com picos acima de 950 na média móvel.

Nas últimas 24 horas, o Brasil computou 2.775 novos diagnósticos positivos e 31 novos óbitos por Covid-19. Em toda a pandemia, são 30.250.077 contaminados pelo vírus e 661.938 vítimas fatais em todo o território nacional.

O cálculo da média móvel feito por VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia (confira os gráficos no final da matéria). Os gráficos abaixo mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas e nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal).

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

