Covid-19: Brasil registra menor média móvel de mortes desde janeiro

Apesar da desaceleração na queda dos casos e mortes por Covid-19 registrada na última semana, o Brasil apresentou, nesta sexta-feira, 20, a menor média móvel de óbitos pela doença desde o dia 7 de janeiro deste ano. O índice no cálculo feito pelo levantamento de VEJA foi de 807 vítimas, contra 792,7 no sétimo dia do ano.

O cálculo de médias móveis feitos para o levantamento de VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia. Os gráficos ao final da matéria mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas, nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal) e nas 27 capitais do país.

O Brasil registrou 33.887 novos diagnósticos positivos e 870 novas vítimas da Covid-19 nas últimas 24 horas. Ao todo, são 20.528.099 contaminados e 573.511 óbitos no território nacional durante toda a pandemia.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: