Covid-19: Brasil registra menor média móvel de mortes desde 13 de setembro

Com 468 registros de novos óbitos por Covid-19 e média móvel em 503,3, o Brasil atingiu, neste sábado, 2, a menor média móvel de mortes desde 13 de setembro, há 19 dias – quando a média móvel de óbitos provocados pelo vírus era de 465,1. O país, que passa por um momento de estabilidade na pandemia, registra retração de 10,81% no comparativo com duas semanas atrás.

O avanço na campanha de vacinação – o país conta com mais de 44% da população completamente imunizada – ameniza a situação pandêmica: há 27 dias o índice de vítimas fatais está abaixo de 600, patamar semelhante ao de novembro do ano passado, antes de a segunda onda do vírus, no primeiro semestre deste ano, provocar picos mais de 3.100 óbitos na média móvel.

O cálculo de médias móveis feito para o levantamento de VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia. Os gráficos ao final da matéria mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas, nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal) e nas 27 capitais do país.

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 13.466 novos diagnósticos positivos e 468 novos óbitos por Covid-19. Em toda a pandemia, são 21.459.117 contaminados pelo vírus e 597.723 vítimas fatais em todo o território nacional.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: