Covid-19: Brasil registra menor índice de mortes desde abril de 2020

Com 66 registros de novos óbitos por Covid-19 e média móvel de 194 mortes nos últimos sete dias, o Brasil apresentou, neste domingo, 5, o menor índice de vítimas fatais desde 22 de abril de 2020 – há mais de um ano e sete meses, quando a média móvel de mortes provocadas pelo vírus era de 167,4 e as taxas nunca tinham ultrapassado as duas centenas. Na ocasião, havia pouco mais de um mês desde a primeira morte por coronavírus no Brasil (registrada em 17 de março de 2020). Estes dados apontam o reflexo irrefutável do avanço da vacinação em detrimento da letalidade do vírus no país.

No levantamento feito por VEJA, o Brasil apresentou, neste domingo, o segundo dia em que os percentuais de óbitos estão estáveis no comparativo com as duas semanas anteriores – padrão determinado por infectologistas, que fixam a variação de 15% como ponto de inflexão para que se mude a tendência da pandemia para alta ou queda – abaixo disso é considerada a estabilidade. A média móvel de hoje é 1,3% menor do que a registrada há 14 dias.

Após intenso período com frequentes altas no primeiro semestre de 2021 – e picos de mais de 77 mil na média móvel – a curva de contágio do país também estabilizou em um de seus pontos mais baixos: a média móvel de novos casos apresentada neste domingo – 8883,6 – está entre as cinco menores desde maio de 2020. O índice, no entanto, é 4,85% maior do que há duas semanas.

O cálculo de médias móveis feito para o levantamento de VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia. Os gráficos ao final da matéria mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas, nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal) e nas 27 capitais do país.

Nas últimas 24h, o Brasil registrou 4.844 novos diagnósticos positivos e 66 novos óbitos por Covid-19. Em toda a pandemia, são 22.143.091 contaminados pelo vírus e 615.636 vítimas fatais em todo o território nacional.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados: