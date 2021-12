Covid-19: Brasil registra 143 mortes nas últimas 24h

De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira, 22, o Brasil registrou 143 novos óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas. Assim, a média móvel de mortes provocadas pelo coronavírus fica abaixo de 120 pela primeira vez desde 13 de abril de 2020, no início da pandemia no país: o índice computado nesta quarta-feira é 117,1.

Em queda, a curva de vítimas fatais está, ainda, 36,3% mais baixa do que há duas semanas. De acordo com a avaliação de infectologistas, a variação de 15% para menos, na comparação com 14 dias atrás, coloca a situação pandêmica em queda.

Já a curva de novos contaminados está 64,9% mais baixa do que a registrada há 14 dias. Em queda, o índice – 3.101 — é o menos desde 24 de abril de 2020.

Estes números, entretanto, não contam com os dados exatos de pelo menos seis estados — Rio de Janeiro, Roraima, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins — que tiveram a divulgação dos números impactada pela instabilidade no sistema do Ministério da Saúde, provocada pelos ataques hacker, que aconteceram na última semana, e tiraram do ar o sistema e-SUS Notifica, entre outros sites de informação relacionados à Covid-19.

O cálculo da média móvel feito por VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia (confira os gráficos no final da matéria).

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 3.451 novos diagnósticos positivos e 143 novos óbitos por Covid-19. Em toda a pandemia, são 22.222.928 contaminados pelo vírus e 618.091 vítimas fatais em todo o território nacional.

Os gráficos abaixo mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas, nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal) e nas 27 capitais do país.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: