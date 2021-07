Covid-19: Brasil completa 26 dias de queda na média móvel de mortes

Com 1.412 registros de novas mortes por Covid-19, o Brasil atingiu nesta quinta-feira, 22, a média móvel de 1.153,4 óbitos. Esse é o menor índice desde 26 de fevereiro, quando foi alcançada a marca de 1.152,9 mortes. De acordo com o levantamento de VEJA, a curva de óbitos no país chega ao 26º dia consecutivo de queda.

A média móvel de novos casos também segue a mesma tendência. Com 49.757 diagnósticos nesta quinta, o índice atingiu a marca de 37.313,3 novas infecções e chega ao 23º dia consecutivo em declínio.

A avaliação comparativa do período de duas semanas é determinada por infectologistas, que fixam a variação de 15% como ponto de inflexão para que se mude a tendência da pandemia para alta ou queda.

Desde o início da pandemia, o Brasil já contabilizou 19.523.711 casos do novo coronavírus e 547.016 mortes em todo o território nacional.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: