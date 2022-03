Covid-19 aumenta risco de diabetes tipo 2

Pessoas que tiveram Covid-19 correm maior risco de desenvolver diabetes tipo 2. Este é o resultado de um estudo feito pelo Centro Alemão de Diabetes (DDZ), Centro Alemão de Pesquisa de Diabetes (DZD) e IQVIA, empresa multinacional americana que atende as indústrias combinadas de tecnologia da informação em saúde e pesquisa clínica, publicado no jornal médico mensal revisado por pares Diabetologia, da Associação Europeia para o Estudo de Diabetes.

Segundo a pesquisa, o pâncreas humano também pode ser alvo do SARS-CoV-2. Após uma infecção pela Covid-19, os pesquisadores observaram números reduzidos de grânulos secretores de insulina nas células beta e diminuição da secreção desse hormônio estimulado pela glicose. Além disso, após a doença, alguns pacientes desenvolveram resistência à insulina e apresentaram níveis elevados de acúcar no sangue, mesmo não tendo histórico anterior de diabetes. “O objetivo do nosso estudo foi investigar a incidência de diabetes após a infecção pelo SARS-CoV-2”, disse Wolfgang Rathmann, autor do estudo e chefe do Grupo de Pesquisa em Epidemiologia do DDZ.

De acordo com o estudo, a infecção pelo coronavírus também pode levar a uma forte liberação de citocinas, substâncias sinalizadoras pró-inflamatórias e a ativação do sistema imunológico, que pode persistir por meses após a infecção, prejudicando a eficácia da insulina nos músculos, células de gordura e fígado. Até o momento, no entanto, não está claro se essas alterações metabólicas são transitórias ou se a Covid-19 aumenta o risco de diabetes persistente.

Para investigar essa questão, os pesquisadores também realizaram um estudo de coorte retrospectivo, que incluiu um painel de 1.171 consultórios médicos na Alemanha, entre março de 2020 a janeiro de 2021. Foram analisados 8,8 milhões de pacientes, com acompanhamento até julho do ano passado. Como grupo de controle, os pesquisadores selecionaram pessoas com infecções respiratórias agudas (IRA), também causadas por vírus. As duas coortes foram pareadas por sexo, idade, plano de saúde, mês de diagnóstico da Covid-19 ou IRA e comorbidades (obesidade, hipertensão, colesterol alto, ataque cardíaco, acidente vascular cerebral). Foram excluídos do levantamento, pacientes em tratamento com corticóides.

Durante o período do estudo, 35.865 pessoas foram diagnosticadas com Covid-19. “Nossas análises mostraram que pacientes com a doença desenvolveram diabetes tipo 2 com mais frequência do que pessoas com IRA. A incidência de diabetes com infecção por Covid-19 foi de 15,8 enquando por IRA foi de 12,3 por 1.000 pessoas”, explicou Rathmann, acrescentando. “A análise estatística resultou em uma taxa de incidência de 1,28. Simplificando, isso significa que o risco relativo de desenvolver diabetes tipo 2 foi 28% maior no grupo com Covid-19 do que no grupo com IRA”.

Embora seja improvável que a diabetes tipo 2 seja um problema para a grande maioria das pessoas com sintomas leves da Covid-19, os autores da pesquisa recomendam que qualquer indivíduo que se recupere da doença fique alerta aos sinais como fadiga, micção frequente e aumento da sede. Caso observe qualquer um desses sintomas, procurar um tratamento imediato.

