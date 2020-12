Covid-19: AstraZeneca espera iniciar vacinação no Brasil em fevereiro

Nesta sexta-feira, 18, o CEO da farmacêutica AstraZeneca, Pascal Soriot, afirmou que há a expectativa que a vacinação para Covid-19 no Brasil com o imunizante da empresa seja iniciada ainda em fevereiro de 2021. O fármaco desenvolvido pelo laboratório em parceria com a Universidade de Oxford, no Reino Unido, terá produção nacional comandada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Soriot afirmou que a empresa está trabalhando com a Anvisa e que espera obter a aprovação em janeiro. “Acho que no primeiro trimestre não haverá dúvida de que podemos começar, provavelmente em fevereiro, por aí, dependendo da rapidez com que a Fiocruz vai conseguir fabricar”.

Conforme VEJA apurou, a farmacêutica deve pedir autorização considerando o regime de duas doses completas para o país. A combinação tem eficácia comprovada em 62%, superior ao mínimo de 50% estipulado pela Organização Mundial da Saúde e exigido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O imunizante, conforme estudos preliminares, chegaria a 90% de eficácia na posologia de meia dose seguida de uma dose. Mas esse formato de aplicação ainda não conta com resultados clínicos robustos o suficiente para o pedido de registro ou de uso emergencial.