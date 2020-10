Covid-19: as regiões brasileiras com maiores quedas de casos e mortes

O Brasil vive um momento de forte queda na média móvel de novos registros de casos e mortes pelo novo coronavírus. Em relação ao pico de cada uma das cinco regiões do país, todas apresentam uma diminuição de mais de 50% nos dois índices. O Norte teve apresenta a maior porcentagem de baixa nos óbitos com diminuição de 87,9%, enquanto o Nordeste é o primeiro na queda da média móvel de casos com redução de 70,4%.

O levantamento realizado por VEJA utiliza o cálculo da média móvel semanal. O valor representa a soma do número de casos e mortes nos últimos sete dias, dividida por sete, número de dias do período contabilizado – o que permite uma melhor avaliação ao anular variações diárias no registro e envio de dados pelos órgãos públicos de saúde, problema que ocorre principalmente aos finais de semana. O valor final, comparado com as últimas semanas e meses, dá uma noção mais ampla do aumento ou diminuição do contágio.

A comparação feita para chegar aos valores foi a partir do maior valor na média móvel de casos e de mortes de cada uma das cinco regiões brasileiras. Neste sábado, 31, o Brasil teve 18.947 novos infectados e outros 407 novos óbitos. A média móvel diária de casos e mortes foi de 22.117,9 e 425,7, respectivamente.

Confira o valor da queda em cada região abaixo:

CENTRO-OESTE

Casos

11/8: 6.618,7

31/10: 2.745,4 (queda de 58,5%)

Mortes

5/9: 162,9

31/10: 52 (queda de 68,1%)

SUL

Casos

3/9: 10.664,6

31/10: 4.874,6 (queda de 54,3%)

Mortes

10/8: 156,3

31/10: 61,4 (queda de 60,7%)

NORTE

Casos

26/6: 6.319,7

31/10: 2.427,9 (queda de 61,6%)

Mortes

25/5: 222,6

31/10: 26,9 (queda de 87,9%)

NORDESTE

Casos

28/7: 13.558,1

31/10: 40.63,4 (queda de 70%)

Mortes

14/6: 369,7

31/10: 89,4 (queda de 75,8%)

SUDESTE

Casos

4/8: 17.576,4

31/10: 8.006,6 (queda de 54,4%)

Mortes

23/6: 519,1

31/10: 196 (queda de 62,2%)