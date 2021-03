Anvisa dá registro definitivo à vacina de Oxford e autoriza o remdesivir

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu o registro definitivo para dois fármacos utilizados no combate à Covid-19. São eles: a vacina de Oxford, já usada em caráter emergencial e o medicamento Remdesivir, da biofarmacêutica americana Gilead Sciences.

O antiviral também contou com autorização por parte da Food And Drug Administration (FDA), a agência reguladora de saúde nos Estados Unidos. Agora, no Brasil, terá descrito em bula que é um medicamento aprovado para o tratamento da Covid-19 — algo inédito até aqui.

Com essa autorização, a vacina do consórcio AstraZeneca/Oxford poderá ter uma etapa de produção no Brasil, na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Até aqui, o que estava liberado para uso dizia respeito às doses importadas do Instituto Serum, na Índia. A autorização permite que a vacina seja aplicada em pessoas acima de 18 anos.

Trata-se do segundo antígeno a contar com tal aprovação no Brasil, a primeira foi a vacina da farmacêutica Pfizer — ainda não aplicada no país uma vez que o acordo de compra entre a farmacêutica e o Ministério da Saúde não foi fechado.