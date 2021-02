Covid-19: 91% dos brasileiros acreditam na eficácia das vacinas

Um estudo realizado pelo Instituto Locomotiva em parceria com a empresa de programa de fidelização Dotz aponta que 91% dos brasileiros acreditam que as vacinas contra Covid-19 funcionam. Do total, 59% dizem que acreditam igualmente em todos os imunizantes à disposição no mercado e 32% ter mais confiança em um deles.

Outro recorte que pode ser um bom presságio para a campanha de vacinação — iniciada há cerca de um mês — é o dado de que 9 em cada 10 respondentes tomariam a vacina imediatamente, se houvessem doses disponíveis. Há, porém, um percalço no caminho, as fake news, que levantam receios já respondidos pela ciência. Do total de participantes, 26% relataram temores que não passam de falácias inventadas na internet. Como, por exemplo, a possibilidade de alteração do DNA — o que, reafirme-se, não é um risco apresentado pelos imunizantes.

A análise foi realizada com 6.136 brasileiros de todos os estados. Participaram homens e mulheres acima de 18 anos por meio de entrevistas online. O estudo rodou nos dias 9 e 10 de fevereiro e tem margem de erro de 1%.

Confira os números da vacinação nos estados e no país atualizados até as 18h deste sábado, 27: