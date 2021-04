Covid-19: 42% das pessoas com 68 anos foram vacinadas na capital paulista

Por volta de 42% das pessoas com 68 anos na cidade de São Paulo já receberam a primeira dose de vacinas contra Covid-19 na cidade de São Paulo. A alta taxa se deu no primeiro dia de vacinação, a sexta-feira, 2. O grupo total a ser imunizado nessa faixa etária é de 86.000 pessoas e será coberto na próxima segunda-feira, 5, afirmou o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido.

Do contingente total, 21.000 receberam as agulhadas em um dos oitenta Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e outros 13.000 compareceram a um dos dezenove drive-thrus montados em parques, estádios, shoppings e clubes.

Na próxima segunda-feira, 5, será iniciada a imunização dos profissionais da área de segurança pública: guardas civis, policiais militares, membros da polícia científica entre outros trabalhadores da área. Nesses casos, a prefeitura irá até os batalhões para oferecer os imunizantes.

Até agora, de acordo com o monitor do governo do estado, a capital paulista já aplicou 1,8 milhão de doses, sendo 1,3 milhão em primeira etapa e aproximadamente 500.000 em segunda etapa.