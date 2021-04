Covid-19: 4 estados responderam por 40% dos casos na última semana

Na última semana (entre 9 e 15 de março), o Brasil registrou 555.390 novos casos de Covid-19 e 26.161 óbitos, segundo levantamento realizado por VEJA com base nos dados publicados pelo Ministério da Saúde. Destes, cerca de 41% foram relatados em apenas quatro estados: São Paulo, Minas Gerais, Ceará e Rio Grande do Sul.

São Paulo, estado mais populoso do Brasil, respondeu sozinho por 19,2% dos casos e 22,1% dos óbitos confirmados no país na última semana. Em segundo lugar está Minas Gerais, com 11,7% do número de casos e 8,8% dos mortos e, em seguida, Rio Grande do Sul, com 5,6% dos casos e 4,8% dos óbitos. Na quarta posição está o Ceará, com 4,4% dos casos e 2,25% das mortes confirmadas.

O fim da lista é dominado por estados do Norte e um do Nordeste. São eles: Roraima – o estado foi responsável por apenas 0,3% dos casos da última semana -, Acre (0,4%), Tocantins (0,8%) e Alagoas (0,89%). Nos óbitos, as unidades federativas que menos contribuíram para o volume registrado na última semana foram Roraima (0,1%), Acre (0,2%) e Amapá (0,3%).

Confira o avanço da vacinação no país: