Covid-19: 24 estados brasileiros registram queda na curva de mortes

Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, neste domingo, 13, indicam 133 novos óbitos em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas. No levantamento feito por VEJA, o país apresentou, assim, média móvel de 419,3 mortes, com queda de 39,5% no índice em comparação com os números computados há duas semanas.

Na avaliação individual dos estados, também pode-se verificar que, após temporada em ascensão, a ômicron, a mais transmissível das variantes do coronavírus, finalmente está perdendo fôlego. Os impactos podem ser vistos nos indicadores de letalidade da doença: 24 estados brasileiros, além do Distrito Federal, registram queda na média de vítimas fatais quando comparados os dados deste domingo, 13, com os de duas semanas atrás. As exceções, Amapá e Tocantins, apresentam estabilidade no número, com variações de 0 e -5%, respectivamente.

De acordo os infectologistas, a variação de 15% para menos, na comparação com 14 dias atrás, coloca a situação pandêmica em queda. Este é o décimo sétimo dia consecutivo em que a curva está em queda no Brasil, após intenso período em disparada com picos acima de 950 na média móvel.

Ainda neste domingo, a média móvel de infectados pelo coronavírus completou 31 dias em decréscimo. Com pouco mais de 45,6 mil casos na média, há queda de 42,9% de variação na comparação com os dados registrados há 14 dias.

Nas últimas 24 horas, o Brasil computou 18.642 novos diagnósticos positivos e 133 novos óbitos por Covid-19. Em toda a pandemia, são 29.368.776 contaminados pelo vírus e 655.078 vítimas fatais em todo o território nacional.

O cálculo da média móvel feito por VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia (confira os gráficos no final da matéria). Os gráficos abaixo mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas e nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal).

Continua após a publicidade

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados: