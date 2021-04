Covax Facility: 4 milhões de doses chegarão ao Brasil até domingo

O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira, 30, que 4 milhões de doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca desembarcarão no Brasil entre o próximo sábado e o domingo.

Trata-se de uma entrega do convênio chamado Covax Facility, ligado à Organização Mundial de Saúde (OMS). A aliança conta com mais de 150 países e tem, justamente, a missão de disponibilizar antígenos contra a Covid-19 ao redor do globo.

As entregas estarão distribuídas em três voos, um no sábado e dois no domingo. Até agora, o consórcio já enviou ao Brasil a monta de 1.022.400 de doses, também da vacina de Oxford, em 25 de março. O novo cronograma foi informado em coletiva de imprensa, nesta sexta, na qual participava o novo ministro da pasta, Marcelo Queiroga.

Veja as entregas de vacinas recebidas pela pasta da Saúde nos últimos dias:

28 de abril: 5,1 milhões de doses da AstraZeneca/Oxford

5,1 milhões de doses da AstraZeneca/Oxford 29 de abril: 1 milhão de doses da Pfizer

1 milhão de doses da Pfizer 30 de abril: 6,5 milhões de doses da AstraZeneca + 420 mil da CoronaVac

6,5 milhões de doses da AstraZeneca + 420 mil da CoronaVac 1º de maio: 220 mil doses da AstraZeneca/Oxford (Covax)

220 mil doses da AstraZeneca/Oxford (Covax) 2 de maio: 3,8 milhões de doses AstraZeneca/Oxford (Covax)