Covax: Brasil deve receber 10,6 milhões de doses de vacina no 1º semestre

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou nesta quarta-feira, 3, uma previsão de distribuição de vacinas do consórcio internacional Covax para o primeiro semestre deste ano. Com base na publicação, o Brasil deve receber 10.672.800 de doses prontas da vacina de Oxford-AstraZeneca.

A estimativa é que a distribuição comece no final de fevereiro. Um imunizante só pode ser fornecido pelo consórcio após ser incluído na lista de uso emergencial da OMS, o que ainda não aconteceu com a vacina de Oxford-AstraZeneca. De acordo com o balanço mais recente da entidade, a autorização está prevista para a segunda metade de fevereiro. Até o momento, apenas a vacina contra Covid-19 da Pfizer-BioNTech foi incluída na lista.

De acordo com o Ministério da Saúde, as doses que serão distribuídas entre fevereiro e junho, em duas etapas, sendo a primeira com mínimo de 25% de doses.

Neste primeiro semestre, vacinas provenientes de três fabricantes serão entregues: 240 milhões de doses da vacina AstraZeneca/Oxford produzidas pelo Instituto Serum, na Índia; 96 milhões de doses da vacina AstraZeneca/Oxford produzidas pela AstraZeneca e pela biofarmacêutica sul-coreana SK Bioscience; e 1,2 milhão de doses da vacina Pfizer-BioNTech, previstas para o primeiro trimestre. O Brasil e outros 80 países receberão doses provenientes da AstraZeneca ou da SK Bioscience.

O Covax ressaltou no documento que a projeção pode mudar, já que depende de uma série de fatores, incluindo disponibilidade das vacinas, inclusão na lista de uso de emergência da OMS, aceitação dos países e questões de logística.

O Covax Facility é um consórcio de 191 países, incluindo o Brasil, criado para acelerar o desenvolvimento e a fabricação de vacinas contra a Covid-19 e garantir o acesso justo e equitativo para todos os países do mundo. A iniciativa é liderada pelo CEPI, GAVI e pela OMS.

A contribuição do Brasil na aliança prevê, de acordo com o Ministério da Saúde, o recebimento de 42,5 milhões de doses de vacinas. Esse total seria suficiente para a cobertura de 21 milhões de pessoas, considerando que a maioria das vacinas precisa de duas doses, equivalente a 10% da população brasileira.