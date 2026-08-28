Cosméticos e ‘botox’ falsificado: Anvisa faz nova ação contra produtos estéticos
Agência determinou a apreensão de lote falsificado do medicamento Dysport 500U, à base de toxina botulínica, e proibiu produtos da marca Bunny; veja lista
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de um lote falsificado do medicamento Dysport 500U, que é à base de toxina botulínica. Segundo o órgão, a própria detentora do registro do produto no Brasil, a Beaufour Ipsen Farmacêutica Ltda. , informou que o lote nunca foi importado pela empresa.
A medida foi publicada na quinta-feira, 27, no Diário Oficial da União. De acordo com a resolução, as características do rótulo do lote falso são incompatíveis com as do medicamento original importado e distribuído no Brasil.
A determinação se refere apenas ao lote P22686 (COMP-007736). Os outros lotes do produto estão normais.
Proibição de cosméticos irregulares
Ainda na quinta-feira, 27, a agência também proibiu os produtos da marca Bunny. Segundo a Anvisa, os itens não possuem regularização sanitária junto ao órgão.
Eles eram vendidos pelo site da marca, mas fabricados por empresa desconhecida. Veja abaixo a lista, que inclui diferentes tipos de body splash e hidratante corporal:
- The Bunny Club – Body Polish – Only Coolest Girls
- The Bunny Club – Body Splash – Only Coolest Girls
- The Bunny Club – Shower Gel – Only Coolest Girls
- Bunny. Diffuser – Fig & Honey
- Bunny. Hand Soap – Fig & Honey
- Bunny. Hand Soap – White Tea, Folhas de Chá Branco, Rosa Fava Tonka
- Bunny. Homespray – Fig & Honey
- Bunny. Homespray – White Tea, Folhas de Chá Branco, Rosa Fava Tonka
- Bunny. Farmers Market Shower Gel – Vanilla Cherry
- Bunny. Farmers Market Body Butter – Vanilla Cherry
- Bunny. The Sleep Time. Pillow Mist
- Bunny. Ginger Vanilla Sleep Mist
- Bunny. Lavender Vanilla Day Mist
- Bunny. Body Butter – Fig & Honey
- Bunny. Body Butter – Hey – Green Apple
- Bunny. Body Butter – Hey – Strawberry
- Bunny. Body Butter – Hey – Blue Dream
- Bunny. Body Butter – Hey – Vanilla
- Bunny. Farmers Market Body Splash – Vanilla Cherry
- Bunny. Farmers Market Body Scrub – Vanilla Cherry
- Bunny. Shower Gel – Strawberry
- Bunny. Shower Gel – Blue Dream
- Bunny. Shower Gel – Fig & Honey
- Bunny. Body Splash – Strawberry
- Bunny. Body Splash – Vanilla
- Bunny. Body Splash – Green Apple
- Bunny. Body Splash – Fig & Honey
- Bunny. Body Polish – Green Apple Cream
- Bunny. Body Polish – Strawberry Cream
- Bunny. Body Polish – Blue Dream Cream
- Bunny. Body Scrub – Blue Dream Cream
- Bunny. Body Scrub – Fig & Honey
- Bunny. Homespray – Notting Hill, London, Peônia, Maçã Vermelha
- Bunny. Homespray – Sho, London, Alecrim, Limão Siciliano, Manga, Jasmim, Cedro
- Bunny. Homespray – Chelsea, London, Bergamota, Lavanda, Patchouli
- Bunny. Shower Gel – Vanilla
- Bunny. Shower Gel – Green Apple
A resolução prevê a apreensão dos produtos e proíbe a fabricação, a distribuição, a venda, a divulgação e o uso dos itens.