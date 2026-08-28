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Saúde

Cosméticos e ‘botox’ falsificado: Anvisa faz nova ação contra produtos estéticos

Agência determinou a apreensão de lote falsificado do medicamento Dysport 500U, à base de toxina botulínica, e proibiu produtos da marca Bunny; veja lista

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 09h30 | Atualizado em 28 ago 2026, 11h43
Frasco de vidro âmbar deitado sobre uma superfície rosa, refletindo-se. Gotas de água de tamanhos variados espalhadas ao redor, algumas maiores e com formatos irregulares, outras pequenas e redondas. O frasco tem uma tampa cinza e azul
Proibidos pela Anvisa: lote falso de medicamento à base de toxina botulínica e cosméticos sem registro (Reprodução/Getty Images)
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Cosméticos e ‘botox’ falsificado: Anvisa faz nova ação contra produtos estéticos Priorizar nos meus resultados Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de um lote falsificado do medicamento Dysport 500U, que é à base de toxina botulínica. Segundo o órgão, a própria detentora do registro do produto no Brasil, a Beaufour Ipsen Farmacêutica Ltda. , informou que o lote nunca foi importado pela empresa.

A medida foi publicada na quinta-feira, 27, no Diário Oficial da União. De acordo com a resolução, as características do rótulo do lote falso são incompatíveis com as do medicamento original importado e distribuído no Brasil.

A determinação se refere apenas ao lote P22686 (COMP-007736). Os outros lotes do produto estão normais.

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Proibição de cosméticos irregulares

Ainda na quinta-feira, 27, a agência também proibiu os produtos da marca Bunny. Segundo a Anvisa, os itens não possuem regularização sanitária junto ao órgão.

Eles eram vendidos pelo site da marca, mas fabricados por empresa desconhecida. Veja abaixo a lista, que inclui diferentes tipos de body splash e hidratante corporal:

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  • The Bunny Club – Body Polish – Only Coolest Girls
  • The Bunny Club – Body Splash – Only Coolest Girls
  • The Bunny Club – Shower Gel – Only Coolest Girls
  • Bunny. Diffuser – Fig & Honey
  • Bunny. Hand Soap – Fig & Honey
  • Bunny. Hand Soap – White Tea, Folhas de Chá Branco, Rosa Fava Tonka
  • Bunny. Homespray – Fig & Honey
  • Bunny. Homespray – White Tea, Folhas de Chá Branco, Rosa Fava Tonka
  • Bunny. Farmers Market Shower Gel – Vanilla Cherry
  • Bunny. Farmers Market Body Butter – Vanilla Cherry
  • Bunny. The Sleep Time. Pillow Mist
  • Bunny. Ginger Vanilla Sleep Mist
  • Bunny. Lavender Vanilla Day Mist
  • Bunny. Body Butter – Fig & Honey
  • Bunny. Body Butter – Hey – Green Apple
  • Bunny. Body Butter – Hey – Strawberry
  • Bunny. Body Butter – Hey – Blue Dream
  • Bunny. Body Butter – Hey – Vanilla
  • Bunny. Farmers Market Body Splash – Vanilla Cherry
  • Bunny. Farmers Market Body Scrub – Vanilla Cherry
  • Bunny. Shower Gel – Strawberry
  • Bunny. Shower Gel – Blue Dream
  • Bunny. Shower Gel – Fig & Honey
  • Bunny. Body Splash – Strawberry
  • Bunny. Body Splash – Vanilla
  • Bunny. Body Splash – Green Apple
  • Bunny. Body Splash – Fig & Honey
  • Bunny. Body Polish – Green Apple Cream
  • Bunny. Body Polish – Strawberry Cream
  • Bunny. Body Polish – Blue Dream Cream
  • Bunny. Body Scrub – Blue Dream Cream
  • Bunny. Body Scrub – Fig & Honey
  • Bunny. Homespray – Notting Hill, London, Peônia, Maçã Vermelha
  • Bunny. Homespray – Sho, London, Alecrim, Limão Siciliano, Manga, Jasmim, Cedro
  • Bunny. Homespray – Chelsea, London, Bergamota, Lavanda, Patchouli
  • Bunny. Shower Gel – Vanilla
  • Bunny. Shower Gel – Green Apple

A resolução prevê a apreensão dos produtos e proíbe a fabricação, a distribuição, a venda, a divulgação e o uso dos itens.

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TAGS:
Anvisa
Botox
Cosméticos
Saúde
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