Coronavírus: Governador do DF suspenderá aulas da rede pública e privada

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), publicará um decreto ainda hoje suspendendo as aulas da rede pública e privada em todo DF a partir de quinta-feira, 12.

A decisão tem como ponto principal conter a transmissão do novo coronavírus. Atualmente, o DF tem dois casos confirmados de Covid-19 e mais 74 casos suspeitos.

Em todo o país são ao menos 68 casos confirmados. Dezesseis deles foram disgnosticados ao longo do dia de hoje pelo Hospital Albert Einstein, que ainda não notificou o quadro dos novos pacientes ao Ministério — a instituição tem até 24 horas após o exame positivo para repassar as informações ao governo federal.

Tensão no Congresso

Presidente da Frente Parlamentar da Medicina, o deputado e cirurgião Hiran Gonçalves (PP-RR) também está convencido do risco do crescimento do coronavírus no Brasil, em especial em Brasília. Na reunião de líderes ontem, o deputado alertou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, da necessidade do fechamento do Congresso Nacional se a capital viver um surto da doença.