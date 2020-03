Coronavírus: Secretaria de Saúde confirma 49 casos no estado do Rio

A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro informou que subiu para 49 o número de casos confirmados de coronavírus no estado, sendo 42 na capital fluminense, seis em Niterói e um em Barra Mansa. De acordo com a pasta, um dos pacientes está internado em estado grave e os outros, em estado estável, foram colocados em isolamento domiciliar.

Na terça, 17, as prefeituras de Miguel Pereira, no centro-sul fluminense, e de Niterói, na Região Metropolitana, confirmaram as primeiras vítimas com sintomas de Covid-19. Moradora de Miguel Pereira, uma mulher de 63 anos morreu após ter contato com sua empregadora, recém-chegada da Itália e que testou positivo para o coronavírus. Em Niterói, um homem de 69 anos faleceu de pneumonia e choque séptico. O enteado da vítima voltou recentemente de Nova York com quadro positivo de coronavírus.

Atualmente o estado do Rio está no Nível 2 do plano de contingência para enfrentar a epidemia, decretado quando há registro de transmissão comunitária. Entre as medidas de prevenção destacadas pela secretaria estão: proteger nariz e boca ao espirrar ou tossir; não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres e copos; lavar frequentemente as mãos, especialmente após espirrar ou tossir; utilizar álcool em gel nas mãos.