Coronavírus: São Paulo bate novo recorde: 3.961 infectados em 24 horas

Os números de infectados pelo novo coronavírus em São Paulo divulgados nesta sexta-feira 15 representam um novo recorde. Em 24 horas, foram 3.961 novos casos em todo o Estado, o que superou os 3.800 registrados no último dia 5. Já são 58.247 pessoas infectadas. Com novas 187 mortes em um dia, o número total chegou a 4.501.

O secretário de saúde José Henrique Germann afirmou que já são quase 10.000 internados no Estado, sendo pouco menos de 4.000 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Segundo Germann, a taxa de ocupação dos leitos de UTI em São Paulo é de 68,8%, enquanto na capital e na região metropolitana chega a 84,4%.

Apesar de mais um dia de aumento nos números, o governador João Doria não pensa em aplicar o lockdown – ou seja, o fechamento total da cidade com o confinamento obrigatório das pessoas dentro de casa. “O protocolo existe, está pronto, mas neste momento não será aplicado. Se houver necessidade, aplicaremos e informaremos”, afirmou Doria.

Uma mudança de protocolo acontecerá em relação à forma como os testes são realizados em São Paulo. O coordenador do Centro de Contingência Dimas Covas disse que os testes de PCR, os mais eficazes para identificar se a pessoa ainda está com o vírus, também serão aplicados em casos leves da doença a partir do próximo dia 25.