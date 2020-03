Coronavírus: Rio de Janeiro confirma o terceiro caso no estado

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou na manhã de domingo, 8, mais um caso do novo coronavírus. Esse é o terceiro no estado, o segundo na capital. Todos os três casos são de pessoas infectadas fora do país. Há outros 111 suspeitos no estado do Rio.

A paciente é uma mulher de 42 anos, moradora da cidade do Rio de Janeiro, que acompanhou em viagem para a Itália uma mulher que apareceu na lista divulgada ontem pelo Ministério da Saúde. Ela já estava sendo monitorada por profissionais da secretaria. O estado de saúde da nova infectada é estável e ela está em isolamento domiciliar.

O retorno da viagem aconteceu na última quarta, 4, e os primeiros sintomas apareceram um dia após a chegada. Na quinta-feira, a paciente deu entrada em uma unidade de saúde particular apresentando febre, tosse e congestão nasal. Uma amostra para análise foi coletada e testou positivo, sem necessidade de contraprova.

Com a nova paciente, sobe para vinte o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil. Ontem, o governo federal divulgou São Paulo permanecia com o maior número de confirmações, 13.