Coronavírus: mortes no Brasil sobem para 2.141 e casos chegam a 33.682

De acordo com novo balanço do Ministério da Saúde, publicado nesta sexta-feira, 17, o número de óbitos por Covid-19 no país subiu para 2.141 e o número de casos confirmados de coronavírus chegou a 33.682. A taxa de letalidade subiu para 6,4%.

O número de mortes aumentou 11,2% em nas últimas 24 horas – foram 217 óbitos. Já os casos confirmados subiram 10,7% no mesmo período. São Paulo ainda é o estado com a maior quantidade de casos e mortes pela doença. São 12.841 casos e 928 mortes confirmadas pela doença. A taxa de letalidade no estado também é maior que a do Brasil em geral: 7,2%.

No entanto, São Paulo ocupa a sexta posição no “ranking” de estados com maior letalidade por coronavírus. Em primeiro lugar está Paraíba, com uma taxa de letalidade de 13,3%; seguido do Amazonas, com 8%, Piauí e Rio de Janeiro, ambos com 7,8% e Sergipe com 7,5%.