Coronavírus: mortes no Brasil sobem para 1.924 nesta quinta, 16

De acordo com novo balanço do Ministério da Saúde, publicado nesta quinta-feira, 16, o número de óbitos por Covid-19 no país subiu para 1.924 e o número de casos confirmados de coronavírus chegou a 30.425.. A taxa de letalidade subiu para 6,3%.

O número de mortes aumentou 10,8% em nas últimas 24 horas, passando de 1.736 na quarta-feira, 15, para 1.924 nesta quinta-feira,16. Já os casos confirmados subiram 7,4% – de 28.320 para 30.425.

São Paulo ainda é o estado com a maior quantidade de casos e mortes pela doença. São 11.568 casos e 853 mortes confirmadas pela doença.