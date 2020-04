Coronavírus: mortes no Brasil sobem de 359 para 431, com 10.278 infectados

O número de pessoas mortas em decorrência do novo coronavírus no Brasil saltou de 359, na sexta-feira, 3, para 431 neste sábado, 4. O número de casos confirmados saltou de 9.056 para 10.278. Com isso, a taxa de letalidade do coronavírus no país subiu para 4,2%. João Gabbardo, secretário-executivo do Ministério da Saúde, acredita que a taxa de letalidade da doença irá cair nas próximas semanas, a medida que uma quantidade maior de testes de diagnóstico for realizado.

Atualmente, o Brasil ocupa o 16º lugar no ranking mundial em número de casos, o 14º em número de mortes e 8º em letalidade. Em novo “recorde”, houve 1.222 casos e 72 óbitos confirmados em um único dia. Esse número de óbitos representa um aumento de 20% em relação ao dia anterior. Em relação aos óbitos, 81% dos casos ocorreram em pessoas com mais de 60 anos e 79% apresentam pelo menos um fator de risco. O principal fator de risco é a cardiopatia.

O mapa dos casos apontou que o número de internações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em relação ao mesmo período do ano passado teve um salto de 230%. Mas o governo ressaltou que as hospitalizações por Covid-19 representam apenas 8%

Atualmente a incidência de casos de coronavírus no Brasil é de 4,9 por 100.000 habitantes. Distrito Federal (14,9 por 100.000), São Paulo (9,9), Ceará (7,9), Amazonas (7,4) e Rio de Janeiro (7,2) têm um coeficiente bem mais alto e, de acordo com o Ministério da Saúde, estes estados estão em risco de aceleração descontrolada da epidemia de coronavírus nas próximas semanas. “São os estados em que há uma relação de viagens internacionais maior.”, explica o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo.