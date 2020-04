Coronavírus: mortes no Brasil passam de 900, com 17.857 infectados

De acordo com o levantamento divulgado nesta quinta-feira, 9, pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem 941 mortos em decorrência de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. São 141 óbitos a mais do que o registrado ontem, quando o total de casos era de 800.

O número de casos confirmados chegou a 17.857, 1.930 a mais do que o registrado na quarta-feira, 8. Trata-se do maior aumento em um único dia desde o começo do monitoramento dos diagnósticos. A taxa de letalidade passou de 5% para 5,3%.

O Ministério da Saúde ainda não confirma o número de recuperados, mas tendo como exemplo o Hospital Albert Einstein em São Paulo, de 292 internações em decorrência da Covid-19 entre 26 de fevereiro e 8 de abril, 177 pacientes (60%) tiveram alta, cinco foram a óbito e 110 continuam hospitalizados.

Quarentena em São Paulo

Em São Paulo, estado com o maior número de casos e de mortes por Covid-19, a maioria da população passou a desrespeitar a quarentena. De acordo com o governador João Doria, apenas 49% dos moradores de São Paulo ficaram em casa na última quarta-feira, 8. É a menor taxa desde o início da quarentena no estado. O maior índice de isolamento registrado até o momento foi de 59%, no último domingo, 5.

O objetivo é chegar a uma taxa de 70% em todo o estado. A movimentação de pessoas em São Paulo será monitorada pelo Sistema de Monitoramento Inteligente. Os dados são fornecidos por quatro operadoras (Oi, Tim, Claro e Vivo) de telefonia celular e serão usados pelos governos estaduais e municipais para analisar se a população está respeitando as medidas de distanciamento social.

Pessoas que vivem em regiões com alto índice de aglomeração receberão mensagens SMS com alerta – e se preciso, advertência – sobre a importância de ficar em casa. Em relação à privacidade dos dados, segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, os dados são anônimos e agrupados. Portanto, não há como identificar individualmente a movimentação das pessoas, apenas a tendência em grupo.