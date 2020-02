Coronavírus: militares também ficarão em quarentena após resgate na China

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta quarta-feira, 5, que os militares da Força Aérea Brasileira (FAB) escalados para a operação de resgate de brasileiros em Wuhan, na China, também ficarão em quarentena. A cidade chinesa é o epicentro da epidemia do novo coronavírus, que já matou 490 pessoas no mundo.

Serão mais de dez militares na missão de trazer 29 brasileiros — entre eles sete crianças. Os passageiros acabarão divididos em duas aeronaves que partirão de Brasília para Wuhan nesta quarta-feira, 5. Os aviões farão escalas na Polônia e na Espanha, a previsão de chegada no Brasil é no próximo sábado, 8.

O período de quarentena dos 29 brasileiros mais os oficiais que viajarem à China é de dezoito dias, cumpridos na Base Aérea de Anápolis (GO). Caso alguém apresente sintomas da doença, será encaminhado ao Hospital das Forças Armadas, em Brasília.

Anteriormente, o presidente Bolsonaro chegou a dizer que “não seria oportuno” o resgate de uma família com a suspeita do coronavírus nas Filipinas. A decisão do atual resgate em Wuhan, no entanto, se deu durante o final da última semana.