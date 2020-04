Coronavírus: menino de 5 anos morre no Reino Unido

Um menino de cinco anos se tornou a vítima de coronavírus mais jovem nos hospitais britânicos. Até agora, o mais novo havia sido um adolescente de 13 anos.

Em nota, o serviço de saúde pública do Reino Unido afirmou que os dados sobre a criança e a família não serão divulgados.

Os casos de infecção em crianças são raros, mas têm ocorrido com mais frequência. Há uma semana, um bebê com menos de um ano de idade morreu em Chicago, nos Estados Unidos, diagnosticado com coronavírus. A criança não apresentava nenhum problema de saúde crônico.

Um pouco antes, a China havia registrado a morte de um bebê com a Covid-19.

Com AFP