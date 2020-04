Coronavírus: Leitos de UTI em SP lotam em maio, diz secretário da Saúde

Os leitos de UTI disponíveis atualmente no estado de São Paulo atingirão seu limite em maio, de acordo com o secretário da Saúde de São Paulo, José Henrique Germann. Os novos leitos, que ainda serão entregues, lotarão até o final de julho.

“Nós vivemos de cenários. Nós temos de entender que se mantivermos esse grau de isolamento e distanciamento social, podemos inferir que provavelmente teremos uma lotação dos leitos de UTI a partir do mês de maio. […] Temos duas reservas de leitos: uma que deve se esgotar até o final de maio e a outra até o final de julho”., disse Germann, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira 15.

Falta de equipamentos

De acordo com o coordenador do Centro de Contingência para o Coronavírus, David Uip, a falta de equipamentos também é um problema. “Esse é o grande gargalo. Não é só o leito de UTI. É o que compõe o atendimento do doente grave, que pode começar na enfermaria e ir até a alta após a permanência na UTI. Por que o stress? Porque você precisa ter equipamento, não só o respirador; equipes de saúde treinadas e protocolo.” reforçou Uip.

Segundo Uip, o doente grave fica, em média, 14 dias na UTI. O doente grave que evolui para óbito fica, em média, mais de 3 semanas. “Então todos esses cenários compõem as expectativas que nós sugerimos ao secretário do ponto de vista de composição de novos leitos. Quais são os limites e os limites que provavelmente serão resolvidos aqui no Brasil.”

Casos em São Paulo

Até terça-feira 14, o estado de São Paulo tinha 9.371 casos e 695 óbitos confirmados por coronavírus. Em coletiva de imprensa realizada na terça-feira, a Secretaria de Saúde de São Paulo afirmou que mais de 2.000 pacientes estão internados devido à Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Atualmente são 1.111 pessoas em leitos de UTI e 1.042 em enfermarias.