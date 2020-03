Coronavírus: hospital privado de SP confirma a oitava morte no Brasil

O Hospital Santa Catarina, um centro médico privado na cidade de São Paulo, confirmou nesta sexta-feira, 20, a morte de um paciente de 70 anos por coronavírus. É a sexta morte por Covid-19 registrada no estado e a oitava no Brasil.

A vítima estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital desde a terça-feira 17 e morreu na quinta-feira 19, às 17h55. No entanto, o resultado do exame de coronavírus só ficou pronto na manhã desta sexta-feira, 20.

O paciente pertencia ao grupo de risco. Além da idade, também tinha doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes e hipertensão.