Coronavírus: em novo recorde, Brasil confirma 26.417 casos em 24 horas

O Ministério da Saúde atualizou nesta quinta-feira, 28, o número de casos e mortes por Covid-19. De acordo com o levantamento das secretarias regionais, foram registrados nas últimas 24 horas 26.417 casos e 1.156 mortes em decorrência do novo coronavírus. O número de novos casos é o maior da série história e o de vitimas fatais fica em terceiro lugar. Das mortes registradas hoje, 539 ocorreram nos últimos três dias.

Os números totais no Brasil chegam a 438.238 diagnósticos positivos e 26.754 óbitos. Há ainda 177.604 (40,5%) pacientes recuperados e 233.880 (53,3%) casos em acompanhamento. Óbitos suspeitos somam 4.211 ocorrências. O número de mortes em investigação aumenta constantemente. No último dia, o aumento foi de 2%, com 103 novos registros.

No ranking global, o Brasil continua em segundo lugar em relação ao número de casos confirmados, perdendo apenas para os Estados Unidos e ocupa a sexta posição em número de mortes, mas se aproxima da Espanha, que está em quinto lugar com 27.119 óbitos confirmados no país.