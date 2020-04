Coronavírus: Criança de 3 meses morre em Iguatu, no Ceará

O município de Iguatu, no interior do Ceará, registrou uma morte por coronavírus de uma criança de apenas 3 meses de idade na última sexta-feira 3. O bebê passou por uma crise respiratória e acabou vindo a óbito por complicações no pulmão. Trata-se do paciente mais jovem a morrer por Covid-19 no Brasil e da primeira morte registrada de uma pessoa com menos de 5 anos de idade.

O hospital do município realizou o teste de coronavírus após a morte e confirmou o diagnóstico da doença. As informações são da Secretaria de Saúde do Ceará.

A criança apresentava problemas de saúde desde quando nasceu. Ela sofria de síndrome de Bartter, uma anomalia nos rins que diminui os níveis de potássio e aumenta os hormônios na corrente sanguínea. A família acreditava, no primeiro momento, que as complicações seriam por conta da doença.

Os pais percorriam os quase 400 quilômetros que separaram Iguatu de Fortaleza frequentemente, para que a criança pudesse fazer um acompanhamento da doença na capital cearense.

De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Ceará, esse é apenas o segundo caso confirmado no município e a primeira morte constatada. O Estado registrou 1.143 infectados e 40 óbitos até esta terça-feira 7.