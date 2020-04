Coronavírus: Brasil tem recorde de 6.276 casos confirmados em 24 horas

Nesta quarta-feira 29, o Brasil bateu um novo recorde no número de novos casos confirmados por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Foram 6.276 casos registrados nas últimas 24 horas, totalizando 78.162 pessoas infectadas no país. O número de mortes subiu para 5.466, um aumento de 7% em relação aos dados de terça-feira, 28.

Na terça-feira, o país bateu um novo recorde no número de mortes, com 474 novos óbitos confirmados em 24 horas. Nesta quarta-feira, o número de novas mortes foi alto, mas não superou o anterior, com o registro de 449 falecimentos. De acordo com o Ministério da Saúde, 38.564 casos, o equivalente a 49%, estão em acompanhamento, 34.132 pacientes (44%) estão recuperados e 1.452 óbitos estão em investigação.