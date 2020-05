Coronavírus: Brasil tem recorde no registro de novos casos: 19.951 em 24h

O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira, 20, a atualização do número de casos oficiais de pessoas diagnosticadas com coronavírus e de óbitos causados pela doença no país. Foram confirmados 291.579 casos, um aumento de 19.951 novos diagnósticos em 24 horas, o recorde da série histórica. O número de óbitos registrados nas últimas 24 horas foi de 888, o total de mortes em decorrência da Covid-19 no país é de 18.859.

São Paulo continua sendo o estado com o maior número de casos oficiais. São 69.859 casos, 5.363 mortes. O Ceará vem em seguida, com 30.560 casos e 1.900 óbitos.

Estão em acompanhamento 156.037 (53,5%) pessoas e 3.483 óbitos continuam sob investigação. O número de recuperados chegou a 116.683 (40%).

Cloroquina

Em relação ao documento publicad nesta quarta-feira, 20, que dá orientações acerca do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina por pacientes com quadros leves e moderados da doença, o Ministério da Saúde informou que diversos técnicos da pasta participaram da decisão e que ela foi pactuada com conselhos de secretarios municipais e estaduais de Saúde. A motivação da publicação da nota, disse a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, é a necessidade de uma resposta à população. “Há um clamor da sociedade que chega ao Ministério da Saúde”, disse. A decisão, segundo o entendimento da secretária, é promover a possibilidade de que usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) tenham acesso ao medicamento — uma vez que na rede privada o uso já estaria liberado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).

De acordo com a pasta, 2,9 milhões de unidades do fármaco para o uso de Covid-19 foram distribuídas pelo país entre os meses de março e abril. Sobre os riscos apresentados pelo medicamento, Mayra afirmou que o paracetamol, usado para dor de cabeça (entre outras dores leve) também pode desencadear efeitos colaterais graves.

Leitos

A pasta da Saúde já habilitou 6.142 leitos exclusivos para coronavírus, destes 225 são de UTI pediátrica. Esses leitos estão divididos em treze estados.