Coronavírus: Brasil tem 207 casos suspeitos e dois confirmados

O Ministério da Saúde atualizou na noite deste sábado o balanço das infecções por coronavírus no Brasil. São dois diagnósticos confirmados da doença, ambos em São Paulo, de homens que voltaram de viagem à Itália nas últimas semanas, e 207 casos suspeitos em quinze estados e no Distrito Federal.

O paciente que teve o diagnóstico confirmado neste sábado é um homem de 32 anos residente em São Paulo que chegou de viagem da Itália em 27 de fevereiro. Já durante o voo, procedente de Milão, no norte do país europeu, o paciente apresentou sintomas e usou máscara facial, segundo a Secretaria de Saúde de São Paulo.

O homem foi atendido pelo Hospital Israelita Albert Einstein nesta sexta-feira, quando fez o exame para a doença e relatou que havia tido febre e dores muscular e de cabeça. O paciente está em isolamento domiciliar, uma vez que o quadro clínico é leve e estável. O homem teve contato apenas com a esposa, que não apresentou sintomas da infecção, mas também está em isolamento domiciliar.

O primeiro paciente também é de São Paulo e viajou para a Itália. Os dois homens que testaram positivo para o novo coronavírus não possuem vínculo entre si.

Casos suspeitos

O número de casos suspeitos subiu de 182, nesta sexta, para 207, neste sábado. As suspeitas estão em: Ceará (6), Rio Grande do Norte (3), Paraíba (1), Pernambuco (5), Alagoas (1), Bahia (9), Minas Gerais (17), Espírito Santo (2), Rio de Janeiro (19), São Paulo (91), Paraná (5), Santa Catarina (9), Rio Grande do Sul (27), Mato Grosso do Sul (2), Goiás (5), Distrito Federal (5).

Apesar da nova confirmação, o Ministério da Saúde afirma que não há mudança da situação nacional, pois não existem evidências de circulação do vírus – transmissão interna – em território brasileiro.

O surto de coronavírus já provocou mais de 2.900 mortes ao redor do mundo, a maioria na China continental. Até o momento, mais de 85.000 casos da Covid-19 já foram registrados, com infecções em todos os continentes, com exceção da Antártica. Neste sábado, os Estados Unidos registraram a primeira morte pela doença no país.