Coronavírus: Brasil tem 14 casos suspeitos da doença

O Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira (03) que o Brasil tem 14 casos suspeitos de coronavírus, dois a menos que o boletim anterior, onde eram contabilizados 16 casos suspeitos. Os estados com casos suspeitos da doença são: Rio de Janeiro (1), Rio Grande do Sul (4), Santa Catarina (2) e São Paulo (7). Até o momento, 13 casos já foram analisados e descartados.

O governo brasileiro informou mais cedo nessa segunda-feira que vai decretar estado de emergência pelo surto de coronavírus. A medida, que acontece mesmo sem o país ter um caso confirmado da doença, vai agilizar o processo de repatriamento dos brasileiros isolados na cidade chinesa de Wuhan, epicentro da infecção.

O estado de emergência permite que o governo realize despesas sem precisar fazer licitações. Atualmente, o nível de alerta em saúde no caso do coronavírus é de “perigo iminente para emergência”. Segundo Mandetta, a emergência será decretada ainda nesta segunda através de uma portaria do Ministério da Saúde.