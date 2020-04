Coronavírus: Brasil soma 2,3 mil mortes e 36,5 mil casos

O Ministério da Saúde atualizou os números de casos e óbitos pelo novo coronavírus (Covid-19) na tarde deste sábado, 18. Segundo a pasta, são 2.347 óbitos e 36.599 casos confirmados da doença no Brasil. Nas últimas 24 horas, o ministério registrou 2.917 novos casos e 211 mortes. A taxa de mortalidade é de 6,4% no país. O número de recuperados não foi atualizado e permanece em 14.026, que representa cerca de 50% dos infectados. Os últimos dados sobre as pessoas curadas foram divulgados na quarta-feira, 15.

A Região Sudeste registra 55,9% dos casos confirmados, com 20.466 ocorrências da doença. Em seguida, aparecem as regiões Nordeste, com 8.507, Norte, com 3.416 casos, Sul, que registra 2.738 ocorrências, e Centro-Oeste, com 1472 casos confirmados. São Paulo é o estado com o maior número de casos, com 1.894 ocorrências, e 911 mortes, as taxas mais altas do país. O estado é seguido pelo Rio de Janeiro, que registrou 387 mortes e 4.543 casos confirmados.

A divulgação dos casos neste sábado ocorreu sem a tradicional entrevista coletiva realizada pelo Ministério da Saúde. O então ministro Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS) foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro na última quinta-feira 16 e substituído por Nelson Teich.

(Com Agência Brasil)