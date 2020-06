Coronavírus: Brasil registra 892 mortes em 24 horas, segundo governo

O Ministério da Saúde atualizou neste sábado, 13, os números do novo coronavírus no Brasil: 892 mortes e 21.704 casos foram registrados nas últimas 24 horas, de acordo com o balanço. Os dados foram divulgados às 18h40.

Em números totais, o Brasil registra 850.514 diagnósticos confirmados da infecção e 42.720 mortes. O país se mantém em segundo lugar no ranking internacional de casos de coronavírus da renomada Universidade Johns Hopkins, perdendo apenas para os Estados Unidos.

O índice geral de letalidade da Covid-19 no Brasil é de 5%. O estado do Rio de Janeiro tem a mais alta taxa de letalidade no país: 9,6%