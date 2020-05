Coronavírus: Brasil registra 749 mortes e 11.385 casos em 24 horas

O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira, 13, a atualização do número de casos oficiais de pessoas diagnosticadas com coronavírus e de óbitos causados pela doença no país. Foram confirmados 11.385 novos casos nas ultimas 24 horas, o maior número desde o início da pandemia, 188.974 no total. O número de óbitos é o terceiro maior da pandemia e totalizou 749 registros em 24 horas. O total no país é de 13.149 mortes desde o início da pandemia.

São Paulo continua sendo o estado com o maior número de casos oficiais. São 51.097 casos e 4.118 mortes. O Rio de Janeiro vem em seguida, com 19.156 casos e 1.389 óbitos.

O Ministério da Saúde tinha divulgado que daria detalhes do plano de isolamento social desenhado pela pasta para orientar as ações de estados e municípios, mas cancelou pois aguarda uma “pactuação” das autoridades regionais.

De acordo com o Boletim, o país tem 78.424 pessoas recuperadas (41,5% do total) e mais 97.402 pacientes que necessitam de acompanhamento (51,4% do total).