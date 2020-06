Coronavírus: Brasil registra 1.274 mortes em 24 horas, segundo secretarias

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) atualizou nesta quarta-feira, 10, os dados sobre o avanço do novo coronavírus no país. De acordo com as secretarias de Saúde regionais, 1.274 novas mortes e 32.913 casos foram registrados nas últimas 24 horas. Trata-se do segundo maior registro de diagnósticos na série histórica e o terceiro maior número de mortes.

Em números totais, o Brasil registra 772.416 diagnósticos positivos da doença e 39.680 mortes. Com esses números, o país está em segundo lugar no ranking mundial de casos de coronavírus da Universidade Johns Hopkins, perdendo apenas para os Estados Unidos. Em relação ao número óbitos, o país ocupa a terceira posição, mas se aproxima cada vez mais do segundo colocado, o Reino Unido, que tem 41.213 mortes registradas.

A taxa de incidência da doença no Brasil é de quase 368 pessoas por 100.000 habitantes e a taxa de letalidade é de 5,1%.

O balanço oficial do Ministério da Saúde ainda não foi publicado.