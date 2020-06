Coronavírus: Brasil registra 1.239 mortes em 24 horas, segundo governo

O Ministério da Saúde atualizou nesta quinta-feira, 11, os dados sobre o avanço do novo coronavírus no país. De acordo com o balanço, feito com dados das secretarias de Saúde regionais, 1.239 mortes e 30.412 casos foram registrados nas últimas 24 horas.

Em números totais, o Brasil registra 802.828 diagnósticos positivos da doença e 40.919 mortes. Com esses números, o país está em segundo lugar no ranking mundial de casos de coronavírus da Universidade Johns Hopkins, perdendo apenas para os Estados Unidos. Em relação ao número óbitos, o país ocupa a terceira posição, mas se aproxima cada vez mais do segundo colocado, o Reino Unido, que tem 41.364 mortes registradas.

A taxa de incidência da doença no Brasil é de quase 382 pessoas por 100.000 habitantes e a taxa de letalidade é de 5,1%. São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará ainda lideram o ranking de casos e mortes no Brasil em números absolutos. O estado do Rio de Janeiro tem a mais alta taxa de letalidade no país: 9,7%.

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) confirmou os mesmos dados minutos antes.