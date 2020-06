Coronavírus: Brasil registra 1.238 mortes em 24 horas

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) atualizou nesta quinta-feira, 18, os dados do avanço da Covid-19 em todo o Brasil. Nas últimas 24 horas, houve incremento de 22.765 diagnósticos. Em números totais, o país chegou a 978.142 casos de coronavírus desde o início da pandemia. Em relação ao número de mortes, o país teve 1.238 novos óbitos no mesmo período, chegando a 47.748 no total. Os números foram confirmados pelo Ministério da Saúde

A incidência da doença em todo o país é de 465,5 pessoas a cada 100 mil habitantes. A taxa de letalidade está em 4,9%. Segundo dados do Conass, houve uma redução de 2,4% no número de mortes e de 29,3% no número de casos em comparação com os dados de quarta-feira, 17.

O governo do estado de São Paulo informou que continua com problemas para acessar o sistema do e-SUS, que é de responsabilidade do Ministério da Saúde. Por isso os dados do estado estão subnotificados.