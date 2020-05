Coronavírus: Brasil ultrapassa marca de 25.000 mortes e 400.000 casos

O Ministério da Saúde atualizou nesta quarta-feira, 27, o número de casos e mortes por Covid-19. De acordo com o levantamento das secretarias regionais, foram registradas nas últimas 24 horas 20.599 casos e 1.086 mortes em decorrência do novo coronavírus. O número de vitimas fatais é o terceiro maior da série histórica.

Os números totais no Brasil chegam a 411.821 diagnósticos positivos e 25.598 óbitos. Há ainda 166.647 (40,5%) pacientes recuperados e 219.576 (53,3%) casos em acompanhamento. Óbitos suspeitos somam 4.108 ocorrências.

Das mortes registradas hoje, 500 delas ocorreram nos últimos três dias. A taxa é quase o dobro do que foi registrado ontem, quando o marcador apontava 284 óbitos ocorridos nos três dias anteriores. O número de mortes em investigação também sofreu uma alta de 6%, com 226 novos registros.

Com esse dado, o país voltou a superar a média diária de óbitos por Covid-19 nos Estados Unidos, o país até agora mais afetado pela doença. A nação norte-americana registrou 770 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com levantamento do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Com essas médias, o Brasil é pela terceira vez seguida a nação com mais mortes diárias em decorrência de Covid-19 em todo o mundo.