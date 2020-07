Coronavírus: Anthony Fauci pede que americanos parem de frequentar bares

Anthony Fauci, chefe da força-tarefa de combate à Covid-19 da Casa Branca, afirmou na terça-feira, 30, que os americanos devem parar de reunir-se em bares. “Não é bom, temos que parar com isso agora”, disse.

Fauci ainda disse que estava bastante preocupado com surtos em estados da Flórida, Texas, Califórnia e Arizona que ele afirmou estarem carregando “50% novas infecções”, no país em tempos atuais.

No início de junho uma mulher na Flórida e suas amigas testaram positivo para o coronavírus após uma noite em um bar de Jacksonville. No mesmo mês, bares em uma região do Michigan foram obrigados a operar com metade da capacidade de 50% depois que o departamento de saúde ligou mais de casos de coronavírus a um estabelecimento do tipo.

Fauci criticou uma postura perigosa que ele chamou de “tudo ou nada” entre pessoas que começam a sair com seus amigos em bares, sem máscaras e sem evitar multidões, como se não houvesse risco de contágio. As informações são do portal Business Insider.