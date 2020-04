Coronavírus: 70% dos leitos de UTI em São Paulo já estão ocupados

Nesta quarta-feira, o prefeito de São Paulo Bruno Covas afirmou que 70% dos leitos de UTI disponíveis na cidade já estão ocupados. No estado, a taxa de ocupação de UTIs está em 55% e na Grande São Paulo o índice sobe para 73%.

Até o momento, foram entregues 2.000 novos leitos na cidade. “Construímos rapidamente o hospital municipal de campanha do Anhembi e o o hospital municipal de campanha do Pacaembu. Já entregamos dois novos hospitais, o Hospital Municipal de Parelheiros e o Hospital Municipal da Bela Vista”, disse Bruno Covas.

Ainda de acordo com o prefeito, dois hospitais devem ser entregues em breve. São eles o Hospital Nossa Senhora do Caminho e o Hospital da Brasilândia. Há também o Hospital Municipal M’boi Mirim, que está em processo de ampliação.

Taxa de isolamento social

A taxa de isolamento social no estado de São Paulo ficou em 48% na quarta-feira 22, de acordo com informações do Sistema de Monitoramento Inteligente do estado. O governador João Doria voltou a ressaltar a importância de não deixar a taxa de isolamento abaixo de 50% no estado.