Coronavírus: Brasil registra 346 mortes em 24 horas; total chega a 4.016

O Ministério da Saúde atualizou neste sábado, 25, o panorama do avanço dos casos e óbitos por Covid-19 no Brasil, a doença causada pelo novo coronavírus. Nas últimas 24 horas foram registradas 346 mortes, totalizando 4.016 mortes em todo o período. O número de casos confirmados passou por um aumento de 10,4% desde a última sexta-feira e atingiu 58.509 casos (antes eram 52.995).

A letalidade da doença se manteve na média dos 6,9%, mesma medição apresentada ontem.

O epicentro da doença no país ainda é o estado de São Paulo que totalizou 20.004 casos e 1.667 óbitos. Seguido por Rio de Janeiro e Ceará, com 615 e 310 óbitos, respectivamente.

200 mil mortes

O mundo ultrapassou neste sábado (25) a marca de 200.000 mortes em decorrência de Covid-19. Os países com maior número de vítimas fatais são Itália, com 26.384 óbitos; Espanha, com 22.902 óbitos e França, com 22.245.

As informações são do monitoramento em tempo real da doença comandado pela Universidade Johns Hopkins. Por volta das 15h, o contador apontava para 200.698 vítimas fatais.