CoronaVac: São Paulo recebe insumos para produzir 8,7 milhões de doses

Chegou a São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 10, o avião vindo da China com 5,6 mil litros de insumos suficientes para a produção de 8,7 milhões de doses da CoronaVac, vacina contra a Covid-19. A aeronave saiu de Pequim, fez escala em Lisboa, Portugal, e pousou no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, por volta das 7h26.

Novo lote de insumos para produção da vacina CoronaVac

Por meio de uma rede social, o governador de São Paulo, João Doria, que recebeu a carga no Aeroporto de Guarulhos, comemorou a chegada da matéria-prima. “Hoje estamos recebendo o equivalente a mais de 8 milhões e 700 mil doses da vacina do Butantan. E em breve essa vacina estará no braço dos brasileiros salvando vidas“, disse.

Após ser liberada pela alfândega, os insumos serão encaminhados para o Instituto Butantan, que produz o imunizante. Este é o segundo lote de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) que a autarquia recebe. Até abril, o Butantan prevê receber material para fabricar 46 milhões de unidades da CoronaVac.