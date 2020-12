CoronaVac: reunião com a Anvisa não teve apresentação de novos documentos

A reunião entre membros do Instituto Butantan, representantes da vacina CoronaVac no Brasil, e o corpo técnico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta quarta-feira, 23, não teve a apresentação de nenhum novo documento para autorização do uso do medicamento no Brasil.

Anteriormente, membros do governo de São Paulo, grande financiador brasileiro do medicamento no país, tinham divulgado o dia de hoje como data escolhida para que fosse protocolado o pedido de uso emergencial e de registro do fármaco.

O cenário mudou diante do pedido da farmacêutica chinesa Sinovac Life Science, desenvolvedora da vacina, que não houvesse divulgação dos dados de eficácia do fármaco. O embargo se deu porque a empresa diz querer consolidar as informações coletadas ao longo de estudos em outros países onde a vacina também foi aplicada.

O novo prazo estipulado pelo Instituto Butantan é que os dados de eficácia sejam conhecidos em 15 dias. Nesta quarta, porém, os representantes do governo paulista garantiram que a efetividade da vacina está acima dos 50% mínimos para autorização da Anvisa. Também foi garantido que o imunizante é seguro.