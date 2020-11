CoronaVac: primeiras doses da vacina chegam ao país em 20 de novembro

Em 20 de novembro chegará ao país as primeiras doses da vacina CoronaVac. De acordo com Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, o primeiro lote será composto por 120.000 doses. Até 30 de dezembro, o país irá receber as 6 milhões de doses do imunizante compradas prontas para serem aplicadas, assim que o antígeno for aprovado pela Anvisa. Além disso, haverá o recebimento de insumos para que o Butantan possa finalizar a produção de mais 40 milhões de doses.

Nesta segunda-feira, 9, o governador de São Paulo João Doria anunciou também que já foram iniciadas as obras da fábrica do Instituto Butantan que irá produzir a CoronaVac integralmente. A obra começou em 2 de novembro e a previsão de entrega é para setembro de 2021. Quando estiver pronta, a planta terá uma capacidade de produção de 100 milhões de doses por ano.